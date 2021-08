Harry e Meghan, rapporti incrinati con Obama: accade l’inaspettato

Nuove criticità per Harry e Meghan. L’assenza della coppia a un grande evento di Obama ha spiazzato tutti. Ecco di cosa si tratta.

Altri dissapori per Harry e Meghan? La coppia non solo avrebbe rapporti tesi in Inghilterra, ma anche in America, dove ora vive, avrebbe incrinato la relazione con una coppia famosissima. Si tratta di Barack Obama e la moglie Michelle con cui in passato erano uniti, tuttavia ora si sarebbe verificato un allontanamento dell’ex presidente degli Stati Uniti e della moglie a seguito dell’intervista dei “duchi ribelli” ai microfoni di Oprah Winfrey.

“Prego che tutto si risolva, non c’è niente di più importante della famiglia. Spero proprio che quanto prima si arrivi al perdono, con chiarezza e amore”, le parole di Michelle a seguito della scottante intervista realizzata lo scorso marzo. Non è noto se in questi ultimi mesi si sia verificato un confronto diretto tra i duchi e gli Obama. Quello che è certo è che nonostante le parole di Michelle la coppia ha continuato a sollevare critiche verso la famiglia reale.

Harry e Meghan: grande assenza al party per i 60 anni di Obama

Se non sono trapelate indiscrezioni in merito a un possibile confronto tra Harry, Meghan, l’ex presidente e la moglie, è sicuro che i duchi non erano presenti al party dei 60 anni di Obama. Quattro giorni fa Barack ha spento 60 candeline festeggiando in Massachusetts. Secondo l’esperta reale Camilla Tominey l’assenza di Harry e la consorte sarebbe l’emblema del rapporto incrinato tra le famiglie.

“Gli attacchi alla Royal family non sono piaciuti. Certi valori in casa Obama non si toccano”, il commento della Tominey.

Intanto i fan sono rimasti con il fiato sospeso chiedendosi se i Sussex non siano stati invitati oppure non si siano presentati ai festeggiamenti. Al party hanno preso parte celebrità del calibro di Jay-Z, Spielberg, George Clooney, Tom Hanks.

Niente presenza invece dei duchi di Sussex sempre più al centro l’attenzione in questi mesi. Dall’autobiografia di Harry in arrivo, al fratello di Meghan al Grande Fratello Vip australiano, le mosse della coppia continuano a far tremare la Royal Family.