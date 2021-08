Belen Rodriguez riesce sempre a far parlare di sé. La showgirl argentina, qualsiasi cosa faccia, finisce sempre sulla bocca di tutti.

Qualche mese fa aveva fatto infuriare tutti, volando alle Maldive in piena emergenza coronavirus. La nativa di Buenos Aires, tuttavia, decise di fare quel viaggio perché aveva bisogno di staccare la spina e perché non avrebbe potuto fare le vacanze estive a causa della gravidanza e del parto.

Il dodici luglio, infatti, la Rodriguez è diventata mamma per la seconda volta: Luna Marì è nata lo scorso luglio. Nonostante la gravidanza, Belen è in splendida forma e il suo corpo non ha subito ripercussioni. La 36enne, poco fa, ha piazzato sul web una serie di fotografie da arresto cardiocircolatorio in un post che in breve tempo ha collezionato più di 116mila likes.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —–> Barbara D’Urso, star olimpica del futuro. Top aderente esalta le forme: corsara sulla concorrenza – FOTO

Belen Rodriguez senza veli, coperta solo dall’asciugamano: che fondoschiena!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Belen, negli ultimi scatti che ha condiviso con i suoi followers su Instagram, non indossa alcun tipo di vestito e nemmeno l’intimo. In pratica, l’argentina è completamente nuda e per non incorrere in censura si “copre” soltanto con l’asciugamano. Il problema è, però, che il tutto scende un po’ troppo e lascia scoperte anche le parti più nascoste.

Nella terza fotografia della serie, ad esempio, Belen mostra con disinvoltura il suo meraviglioso fondoschiena. Anche le gambe della Rodriguez meritano elogi e fanno impazzire letteralmente tutti. Qualche utente, tra i commenti, sta criticando il comportamento dell’argentina. Molti puntano ancora il dito contro il suo esibizionismo. “Sexy Mamma”: il commento di un seguace riassume comunque al meglio le immagini che la classe 1986 ha appena condiviso online.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —–> “Una versione rara di te”. Giulia De Lellis come non l’avete mai vista FOTO

Nonostante il suo fisico sia ancora praticamente perfetto e senza punti deboli, Belen ha raccontato di aver vissuto una gravidanza alquanto difficile. “Questa volta ho sentito tutta la fatica. Ho avuto le nausee fino al quinto mese, ero senza forze e anemica”. Tutto è bene quel che finisce bene: lo scorso mese è nata Luna Marì che ha riempito d’amore le giornate della showgirl e di Antonino Spinalbese.