Veronica Ruggeri: la FOTO struggente che ha commosso il web

Veronica Ruggeri. L’inviata e conduttrice del programma “Le Iene” si sta godendo un’estate piena di esperienze uniche. Il suo cuore e i pensieri tornano sempre a una cara amica

La riccia Veronica Ruggeri è senza dubbio uno dei volti più rappresentativi del programma d’intrattenimento e di denuncia sociale “Le Iene”. Nata nel 1991 a Borgotaro, in provincia di Parma, di certo non si aspettava d’intraprendere una carriera televisiva e riscuotere tanto successo una volta finiti gli studi presso il liceo scientifico.

Ha proseguito la sua formazione iscrivendosi alla facoltà di economia e il sogno nel cassetto era quello di avviare una professione in ambito militare. La divisa alla fine l’ha indossata: non la mimetica bensì il completo bianco e nero della trasmissione di Mediaset che l’ha resa tanto popolare.

Veronica Ruggeri: un’estate caldissima in giro per il mondo. I pensieri si fanno malinconici

Veronica Ruggeri sta ricaricando le batterie girovagando in location suggestive durante quest’afosa estate 2021.

In compagnia del fidanzato Nicolò De Devitiis, classe 1990, anche lui consacrato come personaggio televisivo grazie al programma “Le Iene”, è stata avvistata prima nel mare cristallino della Puglia, poi accolta nelle lussureggianti “braccia” di Sorrento e Capri.

Al momento è la stessa conduttrice a condividere sul suo seguitissimo profilo Instagram (ben 591mila follower) immagini che la ritraggono nel paradiso terrestre delle Isole Baleari, in particolare a Formentera.

Tra un tuffo in acqua e la condivisione di pasti prelibati, il cuore e i pensieri di Veronica Ruggeri, però, diventano malinconici e rilascia sul web una foto struggente che fa commuovere tutti.

Ieri, 13 agosto, è stato il secondo anniversario della morte di Nadia Toffa, collega amatissima della Ruggeri, deceduta nel 2019 a soli 40 anni causa della persistente e nefasta presenza di un tumore cerebrale.

La redazione de “Le Iene” ha pubblicato sui propri canali ufficiali una foto e un video tributo per ricordare l’amica scomparsa. Singolarmente i compagni di lavoro hanno reso omaggio, ognuno a suo modo. Non è stata da meno Veronica Ruggeri che ha voluto diffondere uno scatto della Toffa in un momento di spensieratezza e allegria, mentre gioca serenamente con un hula hoop, lontana dalla tragicità che il destino le ha riservato. Nei commenti si evince una pioggia di cuori rossi lasciati dagli utenti.

“Lei era la iena numero uno. Si sente tanto la sua mancanza. Era una luce lì dentro, è stata una botta grande per tutti” – con queste parole Veronica Ruggeri descrisse Nadia Toffa in una recente intervista. Sarà per sempre ricordata con affetto.