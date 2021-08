Accadde oggi, 15 Agosto. Papa Sisto IV consacra la Cappella Sistina

Accadde oggi. Il 15 Agosto è il 227° giorno del calendario gregoriano. Mancano 138 giorni alla fine del 2021. Cosa avvenne di rilevante

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pierluigi VIS (@pierlumed)

Il 15 Agosto è Ferragosto, si ricorda l’Assunzione di Maria al cielo, dogma di fede della Chiesa cattolica, secondo il quale Maria, madre di Gesù, al termine della sua vita terrena, andò in paradiso in anima e corpo. É festa patronale in molti comuni d’Italia. É una data di festa nazionale anche in Repubblica del Congo, Corea, India, Liechtenstein, Taiwan, Spagna.

Quali avvenimenti importanti sono accaduti in questo giorno?

1096 – Inizia ufficialmente la Prima crociata

1483 – Papa Sisto IV consacra la Cappella Sistina e la dedica all’Assunta

1534 – Nella Chiesa di Montmartre a Parigi, Ignazio di Loyola, Francesco Saverio e Pietro Favre pronunciano i voti di povertà, di castità e di peregrinare in Terra Santa. Viene così fondata la Compagnia di Gesù

1769 – Nasce l’imperatore francese Napoleone Bonaparte ad Ajaccio, in Corsica

1771 – Nasce lo scrittore scozzese Sir Walter Scott

1799 – Nasce il poeta italiano Giuseppe Parini

1801 – Napoleone I firma un concordato con la Chiesa cattolica nel quale si afferma che la religione cattolica, apostolica e romana è la religione della maggioranza dei francesi

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Accadde oggi, 14 Agosto. Nasce l’attore Raoul Bova

1812 – Nella Plaza Mayor di Madrid viene solennemente proclamata la Costituzione spagnola, promulgata a Cadice il 19 marzo

1824 – Nasce Antonio Stoppani, letterato e scienziato nei campi della geologia e della paleontologia

1877 – Thomas Edison effettua la prima registrazione sonora: “Mary had a little lamb”

1879 – Nasce l’attrice statunitense Ethel Barrymore

1892 – Nasce il fisico e matematico francese Louis De Broglie, Premio Nobel

1914 – Il Canale di Panama apre al traffico con il passaggio della nave da carico statunitense Ancon

1936 – Nasce la scrittrice italiana, premio Nobel, Grazia Deledda

1937 – Nasce il re del liscio Raoul Casadei

1943 – Nasce l’attrice tedesca Barbara Bouchet

1944 – Nasce lo stilista italiano Gianfranco Ferrè

1945 – Seconda guerra mondiale: L’imperatore Hirohito annuncia la resa incondizionata del Giappone

1960 – La Repubblica del Congo dichiara l’indipendenza dalla Francia

1963 – Nasce il regista messicano Alejandro González Iñárritu

1967 – Muore il pittore belga René Magritte

1968 – Muore l’attrice Tina Pica

1969 – Primo giorno del Festival di Woodstock che riunirà 400mila spettatori

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Accadde oggi, 13 Agosto. Ci lascia la conduttrice tv, inviata de “Le Iene”, Nadia Toffa

Accadde oggi, 15 Agosto. I fatti più importanti nella storia

1972 – Nasce l’attore, sceneggiatore e regista Ben Affleck, vincitore di un premio Oscar

1977 – Nasce l’atleta Igor Cassina, ginnasta

1990 – Nasce l’attrice premio Oscar Jennifer Lawrence

2007 – Una fortissima scossa di terremoto 7,9 colpisce il centro sud del Perù, causando decine di morti e lasciando senza tetto migliaia di persone

2011 – Google acquista Motorola

2013 – Lo Smithsonian Institution annuncia la scoperta del Bassaricyon neblina, la prima nuova specie carnivora scoperta in America da 35 anni