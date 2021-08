Elisabetta Gregoraci si è mostrata radiosa sui social condividendo un momento speciale. Subito è boom di like e commenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Bellezza mediterranea, fascino irresistibile, carisma da vendere. Elisabetta Gregoraci non smette mai di stupire i suoi fan incantati delle sue curve incredibili e dalla sua verve unica e travolgente. Classe 1980, di Soverato, negli anni ha conquistato gli schermi lavorando come showgirl, modella e conduttrice per poi affermarsi anche sul web dove il suo profilo Instagram è seguito da più di 1 milione di follower. Follower che ogni giorno interagiscono sotto le sue foto mozzafiato che la ritraggono tra momenti lavorativi e personali, uniti dal minimo comune denominatore della sua bellezza incantevole.

Alta 1,76, carnagione scura, occhi profondi castani, folta chioma mora, il suo sorriso luminoso e la sua personalità energetica sono le chiavi del suo successo. In questi giorni Elisabetta sta staccando dal lavoro dedicandosi a momenti di relax mentre è in vacanza alla Baleari documentati su Instagram pubblicando scatti in cui si è mostrata in costume, sfoggiando un fisico incredibile.

Oltre a una buona dose di genetica, Elisabetta si dedica con costanza alla sua forma seguendo allenamenti quotidiani e un’alimentazione sana, senza rinunciare tuttavia alla buona cucina. Dopo gli scatti postati in costume arriva una nuova foto su Instagram in cui la showgirl si mostra in una dolcissima versione.

Elisabetta Gregoraci: la dolcezza strega i fan

