“Non è facile farlo sott’acqua”, Baby K sirenetta subacquea con fondoschiena esagerato: bollicine di passione – FOTO

Baby K guadagna la stima dei fan in una serie di scatti perdifiato sotto le profondità del mare azzurro: finalmente il “principe azzurro”.

La cantante e rapper nata e cresciuta a Singapore, Baby K ha lasciato il segno a largo della costa, approfittando del gran caldo di questo Agosto, mai così bollente.

Dopo aver racimolato diversi successi e dischi di platino della sua incredibile discografia, l’amica di Chiara Ferragni è riuscita a conquistare anche un certo appeal, in merito a scatti estivi da annoverare tra i più effervescenti della sua vita.

L’esplosione in Italia per Baby K è avvenuta in occasione del duetto con Giusy Ferreri. Le due artiste, allora personalità emergenti nel mondo della musica intonarono il singolo “Roma-Bangkok”. Ancora oggi ascoltatissimo sulle maggiori piattaforme streaming di musica, tra Youtube e Spotify.

Il tempo ha dato ragione all’artista dal look di platino e ha premiato le sue fatiche professionali con “medaglie” al valor musicale. Il brano che rese celebre Baby K nel Belpaese, infatti è arrivato a raccogliere circa 500.000 mila visualizzazioni

Baby K subacquea bollente: uno spettacolo che toglie il fiato

