“Vorrei che si sdraiasse nel letto con me”: Belen Rodriguez e la frase che ha stupito i telespettatori.

Belen Rodriguez, fin dal suo ingresso nella nostra televisione, ha colpito il cuore degli italiani con la sua bellezza illimitata, la sua sensualità da brividi e la sua simpatia. L’argentina è una modella di assoluto rispetto, è testimonial per brand di caratura internazionale e soprattutto e il volto di numerosissimi programmi.

Nella sua straordinaria carriera, la nativa di Buenos Aires ha preso parte a programmi come ‘Sarabanda’, ‘Scherzi a parte’, ‘Italia’s got talent’, ‘Colorado’ e ‘Tú sí que vales’. Proprio in quest’ultimo talent show, la classe 1984 si è resa protagonista di una gag che ha letteralmente stupito gli italiani.

Belen Rodriguez e la frase che ha stupito tutti: “Vorrei che si sdraiasse sul letto con me”

Belen Rodriguez, in una puntata di ‘Tú sí que vales’, fece scalpore con una frase che sorprese tutti i telespettatori italiani. L’argentina, dopo una super pole dance, si sdraiò sul letto con la consueta sensualità. Una volta comoda, la nativa di Buenos Aires ha risposto ad una domanda della giuria.

“Tu…cosa vorresti dire a Marco? Cosa vuoi chiedergli?” chiede Maria De Filippi alla showgirl. “Non lo so”, dice in un primo momento con un po’ di imbarazzo. La conduttrice storica di ‘Uomini e Donne’ ripete la domanda e a questo punto la risposta della Rodriguez cambia radicalmente. “Vorrei che si sdraiasse nel letto con me”, esclama strappando anche l’urlo di gioia di Gerry Scotti.

Belen, dopo la gravidanza, è tornata in splendida forma. La showgirl argentina, nella giornata di ieri, bloccò Instagram pubblicando alcune fotografie in cui era completamente dura ed era “leggermente coperta” soltanto dall’asciugamano.