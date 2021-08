“Brave and Beautiful” anticipazioni 16 agosto: Cesur e Suhan… si sposano

Brave and Beautiful, anticipazioni della prossima puntata. Cesur riesce a liberare Suhan, ma dovremo fare i conti con un colpo di scena che non era stato affatto previsto

Brave and Beautiful si prepara ad una nuova settimana ricca di eventi e di colpi di scena. Sono trascorsi pochi episodi da quando Suhan ha scoperto la verità su Cesur ma soprattutto su suo padre, smettendo così di idealizzare l’uomo che l’ha cresciuta e che lei reputava perfetto. Come se tutto questo non bastasse, adesso la ragazza va incontro ad una nuova delusione: non solo il padre ha cercato di manomettere la macchina di Cesur per farlo morire in un incidente stradale, incidente in cui lei è stata coinvolta, ma adesso ha superato davvero il limite.

Brave and Beautiful, anticipazioni della prossima puntata

Suhan, infatti, è stata rapita. Se in un primo momento lei pensava che l’artefice di tutto fosse Cesur, adesso ha scoperto che l’artefice di tutto è stato invece suo padre. Una cocente delusione scoprire che tuo padre ha tramato per farti rapire, mettendoti così in pericolo. Cesur riesce a liberarla e di questo Suhan glien’è molto grata, però adesso il suo obiettivo è quello di vendicarsi di suo padre: così decide di organizzare un finto matrimonio con Cesur. Quando suo padre scoprirà che ha preso la decisione di sposare la persona che odia di più al mondo, di certo non ne sarà felice e lei ha intenzione di ferirlo proprio come lui ha ferito lei in queste settimane difficili.

Per vedere come reagirà Tashin, non ci resta fare altro che attendere il prossimo episodio della serie che andrà in onda domani!