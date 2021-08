“Meglio dello scorso anno?”, Caterina Balivo figlia di “Poseidone”, gambe al naturale in mostra: celestiale – VIDEO

Caterina Balivo è davvero al settimo cielo come dimostra l’ultima videoclip in cui si gode il meglio mai vissuto prima.

L’ex presentatrice di “Detto Fatto” e “Vieni da me” su Rai 1, Caterina Balivo ha avuto un picco di entusiasmo nell’ultima performance, pubblicata sui social network.

Reduce da un anno piuttosto difficile, dovuto alla pandemia, la conduttrice napoletana ha dimostrato di voler dare una svolta decisiva alla sua vita. Da quando l’estate ha avuto inizio, la showgirl è uscita dalle quattro mura e dal “guscio” della preoccupazione per sè e la famiglia.

I followers hanno potuto ammirare in lei, il sorriso dei giorni migliori, proprio come accadeva una volta, in diretta tv, ispirata dall’appoggio del suo pubblico. Questo nuovo “modus vivendi” starebbe a rappresentare il preludio a qualcosa di nuovo e straordinario, a partire dal prossimo autunno.

In attesa della chiamata giusta, Caterina si gode le tappe più rilassanti e straordinarie d’Italia, come l’isola di Capri, sulla quale spicca notevolmente tra i vip che hanno deciso di trascorrere lì, la loro vacanza

Caterina Balivo, la madrina dell’estate: una gita fantastica nel bel mezzo dello spettacolo

