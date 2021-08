Gli anni per Cristina D’Avena sembrano non passare mai: la cantante in bikini, con il décolleté in primo piano, è devastante.

Cristina D’Avena è una cantante estremamente popolare tra tutte le generazioni. Le sue interpretazioni delle sigle dei cartoni animati sono destinate a restare nella storia. La nativa di Bologna, in particolare, ha immortalato ‘Mila e Shiro due cuori nella pallavolo’, ‘Kiss me Licia’, ‘Una spada per Lady Oscar’, ‘Denver’, ‘Pollon’ e ‘I puffi’. Questi sono soltanto alcune delle sigle perfettamente cantate dall’emiliana.

Cristina, in questi anni, ha conquistato il cuore degli italiani anche con la sua super bellezza e con le sue curve esplosive. Gli scatti che condivide sui social network sono sempre una gioia per gli occhi. La D’Avena, poco fa, ha piazzato online una fotografia in bikini che ha lasciato di fatto senza parole i tantissimi followers.

Cristina D’Avena sconvolgente in bikini: décolleté da paura

