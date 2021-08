Diletta Leotta primo piano da censura immediata: il lato A è incandescente – FOTO

Diletta e Can Yaman non si vedono da giorni, vacanze separate e sempre più distanti. In molti temono per la loro relazione.

Stanno facendo parlare i giornali di gossip dallo scorso gennaio quando per la prima volta si sono mostrati assieme in alcuni scatti rubati fuori da un hotel a Milano.

Da settimane però Can Yaman e Diletta Leotta non si fanno vedere insieme, stanno trascorrendo vacanze separate in giro per l’Italia.

Sembra che lo scossone sia arrivato dopo che la giornalista si è recata in Turchia per conoscere la famiglia dell’attore turco. Sono in molti a chiedersi che cosa stia succedendo tra i due, smentite o conferme non sono state ancora rese note dai diretti interessati. Vediamo come Diletta si sta godendo le vacanze dalla sua Sicilia.

Diletta Leotta sfodera l’artiglieria pesante: il seno le esplode nel bikini

