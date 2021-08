“Passarlo con te…”, Elenoire Casalegno sbottona la camicetta e resta in intimo: fisico da 10 e lode – FOTO

Elenoire Casalegno ha fatto innamorare tutti i suoi fan di Instagram con una posa illegale: bellezza sul “piedistallo”.

L’ex modella italiana di origini genovesi, Elenoire Casalegno si è mostrata molto affiatata sui social network, a corredo di una bellezza memorabile e soprattutto senza tempo.

Proprio il tempo è stato il miglior alleato della sua carriera, costellata da tantissimi successi sul grande schermo. Il percorso professionale dell’attrice era ben avviato in direzione di passerelle e spettacoli alla moda.

Si trattava del suo sogno sin da piccola, ma il destino le ha riservato un percorso più longevo e ambizioso, per il quale è diventata il personaggio che oggi tutti noi conosciamo.

In questo periodo di stasi da un punto di vista delle registrazioni sul set, la Casalegno si gode un meritatissimo relax. Andiamo a vedere però nel dettaglio, qualche dettaglio accattivante, lasciato di proposito in vista per i suoi amatissimi fan

Elenoire Casalegno, l’inquadratura non mente: sensualità da togliere il fiato

