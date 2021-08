“Muy bonita”. Eleonora Incardona, bellezza tricolore: la FOTO seducente in bikini. Pura sensualità

Eleonora Incardona. La modella ed (ex) cognata della giornalista sportiva Diletta Leotta si sta godendo le vacanze in quest’afosa estate 2021. Le foto in bikini sono uno spettacolo di sensualità

Eleonora Incardona, classe 1991, è balzata alla ribata per essere stata la cognata di Diletta Leotta, la celebre giornalista sportiva di DANZ. La modella faceva, infatti, coppia fissa con Mirko Manola, chirurgo estetico, fratellastro da parte di madre (la signora Ofelia Castorina) della conduttrice televisiva e radiofonica catanese. La relazione purtroppo non è durata ma in molti da quel momento hanno notato la procacità della giovane influencer.

Come la Leotta, anche la Incardona è di origini siciliane. É nata a Chiaramonte Gulfi, in provincia di Ragusa. Risiede adesso a Milano dove sta sempre di più facendosi strada nel mondo dello show business. Il suo profilo Instagram vede crescere a vista d’occhio i suoi numeri: è giunta al momento a quota 502mila follower.

Eleonora Incardona: curve procaci sfoggiate in vacanza

Mare, mare e ancora mare durante quest’estate 2021. Prima Eleonora Incardona ha fatto tappa a Forte dei Marmi. Successivamente è passata da un’isola all’altra. Pochi giorni fa, infatti, è tornata in terra natia, godendo delle spiagge lussureggianti della località turistica Marina di Ragusa, nella sua amata Sicilia.

Da poco ha fatto rotta verso la Sardegna, precisamente a Porto Cervo, in Costa Smeralda. L’ultimo post pubblicato la ritrae durante una gita in barca nel giorno di Ferragosto. Una bandiera tricolore alle sue spalle, un grosso cappello di paglia le copre il viso ma la protegge dai focosi raggi solari e il suo corpo è dolcemente fasciato da un bikini azzurro che mette in risalto le sue forme strepitose.

La pelle è perfettamente ambrata, liscia, il ventre scolpito e lo sguardo perso nell’orizzonte.

“Buon Ferragosto a tutti” – augura a tutti i suoi fan. Gli utenti rispondono con entusiasmo: “Sei bellissima”, “Muy bonita”, “Beauty legend”, “Favolosa!”.