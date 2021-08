“Se vuoi ti compro tutta Malibu” Elisabetta Canalis bikini mini è “scolpita”. Bellissima – FOTO

L’ex velina ha pubblicato un post dove mostra ai suoi followers come sta trascorrendo il Ferragosto in America.

Elisabetta Canalis è rimasta nell’immaginario del pubblico come la velina mora di ”Striscia la notizia”.

La bella sarda ha fatto la storia del tg satirico, regalando stacchetti agli italiani in coppia con la sua collega e amica Maddalena Corvaglia.

Le due Veline sono rimaste legate nel tempo, anche al termine della loro avventura a ”Striscia la Notizia” si sono mostrate inseparabili tanto da essere testimoni di nozze l’una al matrimonio dell’altra e poi socie in affari.

Trasferitesi entrambe oltreoceano avevano aperto una palestra in America ma sembrerebbe che proprio a causa di questo investimento il loro rapporto si sia incrinato per ragioni economiche fino a rompersi del tutto tanto che Elisabetta e Maddalena hanno del tutto chiuso i ponti.

Un ferragosto tutto americano

Oggi Elisabetta sta vivendo in America insieme a suo marito, il medico e chirurgo Brian Perri e sua figlia Skyler Eva.

Ha trovato la sua dimensione oltreoceano e si gode la vita americana seppure non ha mai dimenticato le sue origini rimanendo legata all’Italia.

Oggi, infatti, ha voluto festeggiare comunque il Ferragosto e l’ha fatto sulla spiaggia di Malibu in compagnia di amici e famigliari.

In questo post ha mostrato come ha trascorso la giornata e a divertire i followers è stato il video in cui la bella Elisabetta si cimentava con il surf e cavalcava le onde.

Migliaia di like e commenti hanno invaso il suo profilo Instagram. Un piacere per gli occhi dei suoi 2,9 milioni di followers.