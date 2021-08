Elodie Di Patrizi, un po’ a sorpresa, pubblica tra le sue stories Instagram un contenuto in cui è presente Diletta Leotta.

Elodie possiede uno dei profili Instagram più amati dagli utenti del web. La cantante ama far impazzire i suoi fans pubblicando scatti da urlo in cui indossa vestitini super sexy, outfit scosciati o bikini troppo mini.

Anche per la romana agosto è tempo di vacanze. La 31enne, in spiaggia, è una bomba esplosiva e fa ammattire praticamente tutti. La Di Patrizi sta passando i suoi giorni di relax in dolce compagnia, cioè con le sue amiche di sempre. Insieme alla bella nativa di Roma c’è anche un’altra bellezza italiana: Diletta Leotta. Elodie, poco fa, ha condiviso tra le sue storie IG una foto della siciliana.

Elodie sorprende il web: Diletta Leotta tra le sue stories è una bomba

Elodie fa impazzire di colpo tutto il web pubblicando tra le storie di Instagram una foto di Diletta Leotta. La nativa di Catania fa come al solito bella figura e indossa un vestitino devastante. La conduttrice si mostra estremamente rilassata e felice. Nonostante i rumors e le voci insistenti in merito alla presunta rottura tra lei e Can, Diletta è più sorridente che mai.

C’è ancora chi punta il dito contro la 29enne: stando al loro parere, la storia tra la giornalista e l’attore turco è sempre stata tutta una finta. L’outfit della Leotta, in ogni modo, esalta le sue forme pericolose. La scollatura è generosa come non mai e scopre gran parte del suo décolleté.

Mettiamo un secondo da parte la Leotta e concentriamoci su Elodie. La Di Patrizi, nella giornata di ieri, ha provocato diversi giramenti di testa condividendo sui social network una fotografia in cui era comodamente seduta in acqua e indossava un costumino devastante. Il suo décolleté veniva contenuto con fatica e rompeva gli schermi degli utenti.