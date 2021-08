Enrico Brignano, la lettera straziante al padre che non c’è più FOTO

Enrico Brignano commuove tutti scrivendo una lettera al padre scomparso da dieci anni: il racconto della sua vita ad un genitore che non c’è più

Enrico Brignano è uno degli attori più famosi del nostro panorama del cinema italiano. Lo conosciamo per la sua simpatia, non a caso è un attore comico e ci fa sempre fare tante risate per i ruoli che interpreta nei film. Dietro al personaggio però c’è una persona come tante altre, con i suoi problemi e con le sue sofferenze. Con i suoi lutti e le mancanze. E, proprio dieci anni fa, Enrico ha perso il suo amato papà Antonino che lo ha lasciato forse troppo presto. A lui ha voluto scrivere una lettera, per raccontargli un po’ come vanno le cose quaggiù.

Enrico Brignano scrive al padre scomparso: “Continua a riposare in pace”

“Noi stiamo tutti bene, mamma pure sta bene, ogni tanto si dimentica le cose ma di te non si dimentica mai” comincia così la lettera straziante che Enrico ha deciso di scrivere al suo amato papà, scomparso improvvisamente oramai dieci anni fa. Poi ha continuato raccontandogli un po’ della sua vita, di come stanno i suoi figli e di come stanno crescendo tantissimo con lui e con la sua amata Flora. Del suo lavoro e dell’emozione che proverà tra qualche mese nel tornare a recitare su un palco, cosa che gli mancava tanto. E poi gli ha rivelato di aver chiamato suo figlio come lui, e conclude scrivendo che forse lui tante cose le sa già, perché da lassù veglia su di loro tutti i giorni.

Tantissimi commenti da parte dei suoi colleghi e i suoi fans commossi per le parole che Enrico ha deciso di dedicare al suo amato papà scomparso oramai da tempo.