Francesca Fialdini preoccupa i fan. Non sta bene – FOTO

La conduttrice di ”Da noi…A ruota libera” ha pubblicato un post che ha lasciato impensieriti i suoi fans. Svelati i motivi in questo articolo.

Francesca Fialdini nel giorno di Ferragosto ha pubblicato un post che ha stupito tutti i suoi followers. Non tanto per la prima fotografia per la ritrae al mare, quanto per la seconda che preoccupa non poco gli utenti che la seguono.

La conduttrice oggi ha riscosso un successo non indifferente e i telespettatori la seguono con passione durante la stagione autunno-inverno in cui si ritrova al timone del programma ”Da noi…A ruota libera”.

Dopo la sua laurea in Scienze della Comunicazione presso l’Università ‘La Sapienza’ di Roma, ha iniziato la sua carriera in radio e poi in tv.

“Uno Mattina”, “La vita in diretta”, “Lo Zecchino d’oro” sono stati solo alcuni dei programmi che l’hanno portata al successo e l’hanno messa in mostra per il suo talento.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —–> “Una magia”: Giulia De Lellis osa, il micro top si alza e mostra tutto. Fan stregati – FOTO

La foto che preoccupa i fans

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Fialdini (@francifialdini)

In questo post Francesca Fialdini ha mostrato nel primo scatto tutto il suo fascino mentre si trova al mare nel giorno di Ferragosto. E’ seduta sugli scogli mentre fissa un punto lontano verso l’orizzonte.

Nella didascalia scrive: “Instagram Vs realtà. 38 gradi percepiti ma considerando le temperature di questi giorni poteva andarmi assai peggio! Come è andato il vostro ferragosto?”.

Instagram vs realtà, perché il 15 agosto Francesca non sta veramente al mare.

E’ nella seconda foto che mostra la verità. Francesca è stesa sul letto con un termometro in bocca, sembrerebbe che la bella conduttrice abbia la temperatura alta.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —–> “Siete meravigliose”, Le Donatella come Paolo e Francesca all’”Inferno” dantesco, fondoschiena “4X”: mix di effusioni travolgenti – FOTO

Una febbre che preoccupa i fans. Cosa sta succedendo alla bella conduttrice?