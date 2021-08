Modella, showgirl e conduttrice, la bellissima trentunenne romana, Federica Nargi, veste i panni di una deliziosa sponsor.

Il noto brand in questione è un’azienda italiana, che attraverso uno dei suoi nuovi modelli per quest’estate 2021, verrà rappresentato nella maniera più “irresistibile” da Federica.

L’ex velina del programma dedito alla satira di “Striscia La Notizia”, e nonché fiera presenza nella trasmissione andata in onda nel 2014, di “Ma Tu Di Che Segno Sei?”, darà modo quest’oggi di mostrarsi agli occhi dei suoi fan comodamente adagiata su degli scogli dalle caratteristiche desertiche. E situati nella località balneare da lei prescelta, ma non ancora resa ufficialmente da lei nota per motivi di privacy, nel corso di quest’ultima settimana di vacanza. Il risultato finale sarà una visione al di fuori della “legalità”.

Federica Nargi: arenata sugli scogli nelle sfumature nude, è “irresistibile”

