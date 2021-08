Lady Diana, la novità che tutti stavano aspettando: le prime immagini

Arriva un nuovo film dedicato a Lady Diana, la Principessa del Popolo scomparsa oramai 24 anni fa. La protagonista sarà Kristen Stewart, ex star di Twilight

Lady Diana è stata senza ombra di dubbio una delle principesse più amate di sempre. La sua storia la conosciamo tutti: timida diciannovenne che entra a far parte della famiglia reale quando conosce Carlo, futuro erede al trono d’Inghilterra, e che finisce per diventare una donna sicura di sé pronta a dare tantissimo al suo popolo. Soprattutto l’esempio che non bisogna mai subire quello che ci succede attorno, ma reagire e urlare e ribellarci quando qualcosa non è giusto. Sono stati fatti tanti film su di lei, ma sta per uscirne uno nuovo che ha tutte le carte in regola per diventare uno dei più famosi ispirati alla principessa.

Lady Diana, arriva il nuovo film: tutte le curiosità

Il film si chiamerà “Spencer“, riprenderà semplicemente il cognome da nubile di Lady D. La pellicola scritta da Steven Knight e diretta da Pablo Largain, è una biografia, “una storia sull’identità e sulla decisione di una donna di non essere regina“ ha dichiarato il regista all’annuncio del progetto. Ad interpretare la principessa sarà Kristen Stewart, attrice che è stata lanciata da giovanissima quando ha preso parte alla saga di fama mondiale twilight. Non è stato facile però spogliarsi di quel ruolo, ma dopo anni e tanta gavetta, è riuscita a riconquistare la fiducia di un pubblico più adulto. “Il film è un tuffo nella proiezione emotiva di Diana, in un punto di svolta nella sua vita” ha dichiarato l’attrice, facendo riferimento a quando Diana capisce che il suo matrimonio è giunto a capolinea.

Spencer, dunque, partirà dal 1991: si svolgerà nell’arco di tre giorni, durante una delle ultime vacanze natalizie di Diana come membro della famiglia Windsor.