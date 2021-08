“Love is in the Air” anticipazioni 16 agosto: Eda a cena con Akman

Love is in the Air, anticipazioni della prossima puntata della famosa serie tv turca. Tra Eda e Serkan oramai è finita, così Eda approfitta per mettere in atto un piano…

Primo appuntamento della settimana con Love is in the Air, dopo la fine della scorsa puntata adesso ci aspettano tanti nuovi colpi di scena. Eda e Serkan hanno lasciato i telespettatori con il fiato sospeso e con l’amaro in bocca per la loro relazione già giunta a capolinea: purtroppo non poteva essere altrimenti, Serkan non voleva cominciare una storia con lei su una base di bugie che si portano dietro da sempre.

Love is in the Air, anticipazioni della prossima puntata

Al momento Serkan però ha tanti altri problemi molto più gravi a cui pensare: infatti sono sorte delle complicazioni al lavoro che non aveva affatto messo in conto. Da quando Afa Akman è arrivato all’Art Life, niente è stato più lo stesso per lui e per il suo staff. Piano piano tutto quello che Serkan ha costruito insieme alla sua famiglia nel corso degli anni, sembra andare lentamente distrutto. Eda, nonostante tutto quello che è accaduto tra di loro nelle ultime settimane, si fida ciecamente delle capacità di Serkan sul lavoro e decide di indagare proprio su Aka Akman che da quando è arrivato sembra essere interessato molto a lei. Così Eda decide di approfittare di questo interesse dell’uomo per andare a cena con lui e indagare più da vicino su quelle che sono le sue intenzioni.

Per vedere cosa scoprirà Eda su Akman, non ci resta fare altro che attendere il prossimo episodio che andrà in onda domani su Canale Cinque.