Viso angelico, occhioni, labbra carnose, curve travolgenti. Miriana Trevisan ha incantato negli anni il pubblico con la sua bellezza incredibile e il suo talento unico. 48 anni di Napoli, il suo volto è diventato noto a partire degli anni Novanta a seguito della partecipazione a programmi del calibro di “Non è la Rai”. Giovanissima ha esordito nella trasmissione di Gianni Boncompagni, trampolino di lancio della sua carriera che le ha assicurato una grande notorietà.

Oltre all’impegno come showgirl, la Trevisan ha poi debuttato come attrice recitando in particolare a teatro, sua grande passione di vita. Nota anche la sua partecipazione nel 2007 a “L’Isola dei Famosi”, edizione in cui si è classificata quarta.

Per quanto riguarda la sua vita privata è stata legata al cantante Pago con cui si è sposata dando poi alla luce un figlio. Nel 2013 tuttavia arriva l’addio tra i due. A seguito della rottura Miriana si è legata al politico Giulio Cavalli, relazione poi conclusa dopo alcuni anni.

Miriana Trevisan: fascino magnetico e sguardo intenso, fan in estasi

