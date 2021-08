Raoul Bova e la sua Rocío: arrivato il momento di dire la verità

Sono una delle coppie più belle del cinema, una storia meravigliosa che ha anche portato alla nascita di due splendide figlie.

Ieri per il divo del cinema italiano Raoul Bova sono arrivate le prime 50 candeline. L’attore dallo sguardo magnetico non ha mai vantato la sua immensa bellezza che però per moltissime donne è tra i suoi tratti distintivi sa sempre.

Per lui, che è giunto al guro di boa, ci saranno grandi avventure lavorative nei prossimi mesi. Una su tutte il ruolo nella fiction “Don Matteo 13” che già in molti stanno attendendo con ansia. Non solo attore stimato, ma anche un padre amorevole dei suoi quattro figli, Alessandro e Francesco, nati dal matrimonio con Chiara Giordano, e Luna e Alma, avute dall’attuale compagna Rocío Muñoz Morales. Sapete come si sono conosciuti i due attori? La vicenda ha dell’incredibile.

Raoul e Rocío, galeotto fu il film che li fece innamorare

Mezzo secolo dunque per il sex symbol Raoul Bova che ieri ha festeggiato assieme ad amici e alla compagna a Borgo San Pietro, sulle rive del Lago del Salto, in provincia di Rieti dove possiede una bellissima casa.

Rocío Muñoz Morales è la compagna perfetta per affrontare questa seconda fase della sua vita. Il primo incontro fra i due è avvenuto sul set di “Immaturi – Il viaggio” di Paolo Genovese girato nel 2012.

Un colpo di fulmine? Sì, ma Raoul Bova in un’intervista al Maurizio Costanzo Show ha specificato di non aver mai tradito l’ex moglie Chiara: “Non sono il classico uomo che lascia la moglie per una più bella, per una più giovane”. L’amore però ha preso il sopravvento, impossibile resistere per entrambi.

Dal canto suo la moglie ha spiegato ad Oggi: “Raoul è l’uomo della mia vita, l’ho capito col tempo e lo capisco tutti i giorni ancora adesso. Piano piano, abbiamo scoperto tante cose in comune: l’educazione simile, le famiglie simili… La sua anima somiglia alla mia. Io sono innamorata, ma anche molto fiera del mio uomo. Ho stima di lui e lui di me”.