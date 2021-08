Silvia Toffanin, l’aneddoto che le avrebbe cambiato la vita: la notizia che non tutti sanno

Silvia Toffanin, cinque curiosità che non sapete su di lei ed un fatto che le avrebbe cambiato la vita.

Silvia Toffanin è una delle conduttrici più note del panorama italiano contemporaneo. Dal suo salotto, adibito il sabato pomeriggio negli studi Mediaset, passano cantanti, attori, atleti e politici di ogni sorta. Il suo programma – Verissimo – va in onda da ormai 25 anni ed ha raccolto nel tempo le testimonianze di centinaia e centinaia di volti della televisione italiana. Il nome della Toffanin è ormai legato a doppio filo a quello della trasmissione che gestisce, ma chi era la conduttrice prima di approdare a Verissimo? Ecco alcune curiosità su di lei ed un sogno nel cassetto che non si è mai realizzato.

Silvia Toffanin e la laurea in lingue: dove sarebbe adesso

Ecco cinque curiosità che forse non sapevate su Silvia Toffanin:

La Toffanin non si è mai sposata, anche se più volte si è vociferato che fosse convolata a nozze in gran segreto.

2. È cresciuta a Cartigliano, in provincia di Vicenza, ma in realtà la sua città d’origine è Bassano del grappa.

3. Ha partecipato all’edizione di Miss Italia del 1997 ed è arrivata fino alle finali

4. Il suo esordio a Verissimo risale al 2006. Prima il programma era condotto da Paola Perego.

5. È laureata in lingue straniere. Se non fosse entrata a far parte del mondo della televisione, probabilmente avrebbe lavorato come hostess o interprete.

Nonostante le opportunità offertele dalla laurea in lingue conseguita nel 2007, Silvia Toffanin ha deciso di proseguire la carriera nel mondo dello spettacolo iniziata nel 2000. Dopo essere stata per un certo tempo letterina di Passaparola insieme ad Ilary Blasi, la conduttrice ha diretto il programma NonSoloModa su Canale 5. Il vero successo è tuttavia giunto grazie a Verissimo e ad un rubrica tenuta nel corso del programma a partire dal 2004.