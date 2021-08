Melita Toniolo ha mandato in estasi i fan sfoggiando una mise estiva. Il vestitino corto e scollato scopre le sue curve da sballo.

Fisico incredibile, sorriso luminoso, occhioni verdi. La bellezza di Melita Toniolo non smette mai di stupire i fan incantati dal suo incredibile fascino. Classe 1986, di Treviso, la bella Toniolo è diventata nota come modella per poi approdare sulla scena televisiva come inviata nel format de “Le Iene” e di seguito prendendo parte al “Grande Fratello”, programma che le ha permesso di conquistare una grande notorietà.

Soprannominata “Diavolita“, nomignolo riconosciutole durante la sua partecipazione alla trasmissione di “Lucignolo”, ha preso parte a molti format, per poi debuttare anche come attrice. La Toniolo ha recitato in fiction del calibro de “I Cesaroni” e del “Paradiso delle signore” e sul grande schermo nella pellicola “Scusa ma ti voglio sposare.

Per quanto riguarda la sfera personale è mamma di Daniel, avuto dal comico Andrea Viganò, a cui è legata da diversi anni.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Spettacolo puro”: Alena Seredova in spiaggia, la bellezza mozzafiato fa innamorare i fan. Irresistibile – FOTO

Melita Toniolo osa, il vestitino è irresistibile: curve travolgenti