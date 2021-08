The Vampire Diaries è stata una delle serie più amate delle ultime generazioni: tra i membri del cast c’era Jeremy Gilbert, il fratello più piccolo della protagonista

The Vampire Diaries è stata una delle serie tv più amate di sempre. Proprio come anticipa il nome, la storia seguiva le vicissitudini di un gruppo di vampiri, in particolar modo di due fratelli trasformati dalla stessa donna quando erano a malapena due ragazzini. La loro vita prende una piega diversa quando conoscono Elena Gilbert, questa ragazza che frequenta il liceo e che somiglia in un modo incredibilmente impressionante alla ragazza che li trasformò più di un secolo prima. Però non è lei e loro se ne innamorano.

The Vampire Diaries, vi ricordate Jeremy Gilbert? Oggi ha 33 anni

Elena aveva una situazione familiare piuttosto complicata, i suoi genitori erano morti in un incidente stradale ed era rimasta da sola con suo fratello al mondo. Suo fratello era più piccolo e si chiamava Jeremy Gilbert, lei è molto affezionata a lui e cerca sempre di proteggerlo da tutto perché si sente responsabile di lui e soprattutto sa che è l’ultima persona che gli è rimasta al mondo. Lui all’inizio resta fuori dai casini di Elena con i vampiri, poi scopre tutto e inizia ad aiutarla. Ad un certo punto della serie Jeremy muore, trascinando sua sorella in una profonda depressione, ma poi Bonnie riesce a riportarlo in vita. Jeremy era un personaggio molto amato dai fans della serie e, quando la storia si è conclusa, lui ha continuato ad avere un certo seguito sui social.

Steven Mc Queen, così si chiama l’attore che lo interpretava nella fortunata serie tv, oggi ha 33 anni e ha più di un milione di followers su Instagram.