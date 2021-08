“Cosa faresti se il tuo ragazzo guardasse le altre?” Valentina Vignali non ha dubbi: risposta furente – FOTO

Valentina Vignali. La cestista e influencer originaria di Rimini mostra su Instagram le foto delle sue vacanze estive 2021. Sensualità e fascino allo stato puro

Una ne pensa, cento ne fa. Valentina Vignali è veramente un portento, una donna energica, simpatica, impegnata, con mille progetti attivi, tutti portati avanti con forza e determinazione.

La giovane, classe 1991, ha iniziato la sua carriera come atleta. Nativa di Rimini, ha mosso i primi passi nel mondo della pallacanestro a soli otto anni. Crescendo, poichè dotata di una fisicità statuaria, ha condotto parallelamente dal 2005 una carriera nel campo della moda, giungendo anche come finalista a Miss Muretto.

É divenuta successivamente un personaggio televisivo di spicco: è stata opinionista fissa nella prima edizione della trasmissione condotta da Alfonso Signorini e Valeria Marini, “Casa Signorini”. Nel 2019 l’abbiamo ritrovata concorrente della sedicesima edizione del reality “Grande Fratello” su Canale 5.

É un’influencer da 2,3 milioni di follower su Instagram, una provetta pasticciera (per credere basta guardare il profilo dal titolo “Le torte della Vignalona”) e adesso anche imprenditrice, avendo lanciato sul mercato la propria linea di beachwear.

Valentina Vignali: lato B da urlo in vacanza

L’ultima fotografia condivisa sul proprio profilo ufficiale da Valentina Vignali la vede cercare refrigerio nelle freschissime acque del lago Bohinj in Slovenia.

“La prova fotografica ufficiale: ho fatto il bagno nel lago gelido sloveno” – scrive l’influencer in didascalia. La posa di spalle mette in risalto il suo tornito e rotondo lato B che cattura l’attenzione degli utenti che commentano entusiasti: “Non preoccuparti, l’acqua la riscaldi tu”, “Quanto è tosta”, “Che spettacolo, sei divinamente straordinaria”, “Sei veramente bellissima”.

Valentina Vignali è fasciata da un delizioso costume intero di colore azzurro, i lunghi capelli scuri sono lasciati sciolti e, come un mantello, avvolgono le sue spalle; il panorama davanti ai suoi occhi è disarmante, paradisiaco, assolutamente uno spettacolo della natura da non perdere: monti lussureggianti e acque cristalline.

Nelle Instagram Stories la Vignali informa tutti che ha cambiato tappa del suo viaggio: dalla fresca Slovenia adesso è tornata in Italia, per la precisione a Venezia. La magnificenza di Piazza San Marco è accompagnata alle alte temperature che si stanno registando nel nostro paese e che non lascia scampo nemmeno nella città della Serenissima.

La cestista di Rimini risponde in box alle domande dei suoi follower. Un utente le chiede: “Cosa faresti se il tuo ragazzo commentasse le ragazze che passano per strada?”. La risposta è stata diretta e inequivocabile: “Penserei che è uno sfigato e sicuramente non sarebbe l’uomo che vorrei accanto”.

Valentina Vignali è legata sentimentalmente dal 2019 a Lorenzo Orlandi, fotografo e regista.