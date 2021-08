“Ci sei mancata”. Veronica Gentili in shorts e cappellino: è lei che fa alzare la temperatura – FOTO

Veronica Gentili. La conduttrice di “Staseraitalia” e “Controcorrente” offre ai suoi follower su Instagram uno spiraglio delle sue vacanze estive 2021. Strepitosa

Classe 1982, Veronica Gentili è conosciuta per essere uno dei volti di punta del giornalismo di Rete Quattro. Suo è il comando della trasmissione di stampo politico “Stasera Italia” (subentrata in sostituzione di Barbara Palombelli); dallo scorso anno è anche il volto del talk show “Controcorrente”.

Figlia della celebre Netta Vespignani, pittrice, gallerista e curatrice di mostre, Veronica Gentili ha esordito in altre vesti, diverse da quelle di personaggio televisivo. Diplomatasi presso l’Accademia nazionale d’arte drammatica di Roma, è stata “arruolata” dal talentuoso regista Gabriele Muccino come attrice nella pellicola “Come te nessuno mai”.

Si annoverano partecipazioni in fiction di successo come “Provaci ancora prof!”, “Don Matteo”, “Romanzo criminale”, “Il commissario Rex”, tuttavia successivamente il richiamo dell’informazione e del giornalismo ha avuto la meglio sulle sue preferenze di carriera.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —–> “Spettacolo puro”: Alena Seredova in spiaggia, la bellezza mozzafiato fa innamorare i fan. Irresistibile – FOTO

Veronica Gentili: finalmente cambio location per i suoi scatti mozzafiato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Veronica Gentili (@veronicagentili)

Veronica Gentili ha visto accrescere il numero dei suoi follower su Instagram, giungendo alla considerevole cifra di oltre 129mila unità.

Spesso condivide con loro le foto del backstage dei suoi programmi, mostrando spoiler delle mise elegantissime e sofisticate che indossa puntata dopo puntata. Lo sfondo è sempre lo stesso: un balcone fuori dagli studi Mediaset dove, baciata ogni volta dal sole al tramonto, appare molto professionale, impeccabile ma allo stesso tempo sensuale ed estremamente femminile.

LEGGI ANCHE —–> Ignazio Boschetto esce alla scoperto col nuovo amore famoso: chi è lei – FOTO

L’ultimo post condiviso la vede finalmente in una location diversa e con un outfit decisamente meno formale. Shorts in denim, cappellino multicolor, un mini top che lascia scoperto il ventre scolpito, smalto ai piedi dalle tinte fluo e dietro di lei un panorama marino da togliere il fiato.

“48 ore di stop!!! Ricarico le pile e torno” – scrive in didascalia. Brevi vacanze per la giornalista, il tempo necessario per far sentire la sua assenza ai fan che scrivono: “Ci manca la tua bellezza”, “Ci sei mancata stasera”, “Te lo meriti un po’ di mare”, “Il riposo della guerriera”.