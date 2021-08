Afghanistan, talebani al potere a Kabul: cosa sta accadendo

Afghanistan, i talebani hanno preso la capitale Kabul e sono tornati al potere: l’ex presidente Ashraf Ghani ha lasciato il Paese.

A seguito della presa di Kabul da parte dei talebani, l’Afghanistan è diventato un emirato islamico.

L’ex presidente Ashraf Ghani è fuggito quando gli estremisti sono entrati nella capitale, domenica 15 agosto, e si è diretto in Uzbekistan.

L’ex presidente Ghani ha spiegato così la sua decisione su Facebook.

Nel nome di Dio, il misericordioso Cari concittadini, oggi, mi sono imbattuto in una scelta difficile; avrei dovuto affrontare i talebani armati che volevano entrare nel palazzo o lasciare il caro Paese a cui ho dedicato la mia vita e che ho protetto negli ultimi vent’anni. Se ci fossero stati ancora innumerevoli connazionali martirizzati e avessimo affrontato la distruzione della città di Kabul, il risultato sarebbe stato un grande disastro umano in questa città da sei milioni di abitanti. I talebani ce l’hanno fatta a rimuovermi, sono qui per attaccare tutti gli abitanti di Kabul. Per evitare un bagno di sangue, ho pensato che fosse meglio lasciare e partire.

Afghanistan, Kabul in mano ai talebani: migliaia di persone in fuga

Molte persone hanno lasciato le proprie abitazioni e sono andate in aeroporto per tentare di fuggire dall’Afghanistan. I talebani hanno ripreso in mano il Paese conquistando ogni città. Ora hanno sotto controllo la Nazione.

Le ambasciate di vari paesi sono state evacuate. Molte le persone che si sono dirette sulla pista dell’aeroporto per cercare di lasciare il Paese.

A difesa dell’aeroporto di Kabul sono i soldati statunitensi restati nel Paese. Le forze americane hanno sparato colpi in area. Un testimone ha riferito alla AFP.

Ho molta paura. Sparano colpi in aria. Ho visto una ragazza che veniva schiacciata e uccisa.

Un funzionario, citato dalla BBC, ha dichiarato.