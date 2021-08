Alessandro Cattelan, cambio di vita: quei nuovi progetti che stupiscono tutti

Alessandro Cattelan ha condiviso su Instagram un nuovo post che ha stupito tutti. Grandi novità in arrivo per il conduttore.

Sorridente, occhioni verdi, abbronzatissimo. Alessandro Cattelan ha conquistato tutti nello scatto che lo vede protagonista sulla copertina di “Sorrisi e canzoni” ricondivisa dal conduttore con un post apparso sulla sua seguitissima pagina Instagram.

Si tratta di un servizio che si inserisce nell’ambito di un’intervista rilasciata dal conduttore alla rivista in cui ha raccontato alcune grandi novità in arrivo nella sua vita. Per la prossima stagione televisiva, dopo l’addio a “X Factor”, Cattelan sarà impegnato in importanti collaborazioni.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > FIMI, impresa titanica per l’artista italiano in vetta: superati i Maneskin

Alessandro Cattelan: grandi novità, fan stupiti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Cattelan (@alecattelan)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Giulia Stabile, dopo “Amici” confermata in un altro programma di punta di Mediaset

“Eccomi qua, photoshoppato come una vecchia diva, con tutto il rispetto per entrambe le categorie, per raccontarvi un po’ di cose sulle due prime serate di “Da grande” su Rai1 sulla copertina del giornale che più di ogni altro ha segnato la mia infanzia”, il commento di Alessandro Cattelan apparso sotto all’ultimo post condiviso su Instagram.

Cattelan nella prossima stagione sarà impegnato in Rai con il varietà “Da grande” in cui ricoprirà il ruolo di conduttore. In onda dal prossimo autunno, alla sua prima edizione, il format sarà composto da due puntate che segnano il suo approdo nell’emittente di stato in quanto i programmi che ha presentato fin ora sono targati Sky. La trasmissione vedrà protagonisti ospiti adulti che racconteranno il loro passaggio dai 20 ai 40 anni.

Accanto a questo importante impegno inoltre Alessandro debutterà su Netflix con la nuova docu-serie “Una semplice domanda”, articolato in otto episodi, che affronterà il tema della felicità e del suo vero significato.

Per Cattelan si prospettano quindi mesi intensi e pieni di adrenalina. I fan sono rimasti colpiti dal post che ha raggiunto un boom di like e commenti.

“Grandissimo”, “Tutta la mia stima”, “Il numero uno”, “Wow”, sono solo alcuni delle dediche che si leggono sotto al post che ha raggiunto 34mila like in poche ore. Non manca chi ironizza sulla foto della copertina sottolineando come Alessandro sia un po’ troppo photoshoppato. Ma nonostante queste osservazioni non manca il grande supporto da parte dei fan.

Il 36enne non smette di conquistare il pubblico che negli anni lo ha supportato e seguito in ogni suo format.