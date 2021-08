Anna Tatangelo esce allo scoperto: la verità non è mai stata così desiderata

Dopo tanto tempo Anna Tatangelo ha voluto dire a tutti la verità. Finalmente la cantante si è tolta un peso dal petto.

Anna Tatangelo é sempre più amata, il pubblico la sta apprezzando per la sua bellezza d’animo, sempre gentile, sempre disponibile, sempre empatica. Anche attraverso un freddo schermo riesce a trasmettere la sua gioia di vivere e la sua serenità.

Questo è un periodo magico per la cantante, diventata famosa diversi anni fa, le sue canzoni sono ormai la colonna sonora della vita di moltissimi fan.

Con il tempo si é imposta nel panorama artistico e culturale con estrema professionalità ed eleganza, infatti l’abbiamo apprezzata non solo come cantante ma anche come presentatrice e conduttrice.

Anna Tatangelo e Livio Cori, presentazione in famiglia

Finalmente Anna e Livio sono usciti allo scoperto, abbiamo sognato mesi prima che questo accadesse. Abbiamo assistito a cuoricini su Instagram e timidi messaggini ma ora il loro amore è uscito allo scoperto.

I due cantanti non si vogliono più nascondere e grazie ad alcuni scatti postati sul profilo di Massimo (padre di Livio) la coppia può amarsi alla luce del sole.

Le foto li ritraggono a cena, un momento intimo che ha immortalato Massimo, Livio, Anna ed Andrea (nato 11 anni fa dalla relazione della Tatangelo con Gigi D’Alessio). Una cena in riva al mare, dove tutti serenamente sorridono e sono felici di vivere quegli attimi spensierati.

Dopo tanta sofferenza per Anna c’è una svolta, la cantante ha trascorso una bellissima vacanza in Costiera Amalfitana in compagnia del compagno e del figlio. Tutte e tre sono molto affiatati e si prospetta un futuro davvero radioso.

Livio é un cantante ed attore napoletano, ha recitato anche nella serie tv “Gomorra”. I due si sono conosciuti al Festival di Sanremo nel 2019, ma la scintilla é scoppiata quest’anno, quando Anna gli ha chiesto una collaborazione per alcuni suoi brani.