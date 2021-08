“Facevi prima a non mettere niente”. Antonella Fiordelisi, scollatura esagerata: strabordante e sensuale – FOTO

Antonella Fiordelisi. La schermitrice ed ex tentatrice di Temptation Island mostra le immagini delle sue vacanze extra lusso a Porto Cervo, in Costa Smeralda

Vi ricordate di Antonella Fiordelisi? Nata nel 1998 a Salerno, è una bellissima ragazza che ha partecipato a “Temptation Island” nel 2017 nel ruolo di tentatrice.

La carriera della giovane è iniziata come atleta. Ha praticato scherma a livello agonistico arrivando a vincere anche una medaglia di bronzo ai Campionati Italiani Cadetti e Giovani di Cagliari nella categoria Spada.

Ha portato avanti contemporaneamente la sua carriera di modella e influencer, al punto che oggi il contatore su Instagram segna la cifra sbalorditiva di oltre 1,2 milioni di follower che la seguono con curiosità. Non ha trascuato gli studi: si è infatti laureata in Scienze Politiche all’Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Elettra Lamborghini, “scambi giusti” a fine concerto nel camerino: Una bomba… – FOTO

Antonella Fiordelisi: le sue curve pericolose incendiano il web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Fiordelisi (@antonellafiordelisi)

Archiviata la sua storia con il personal trainer e influencer Francesco Chiofalo, Antonella Fiordelisi tra trascorrendo da single una magica estate 2021 in giro per il mondo.

Ha fatto un salto in prima battuta in Francia a Saint Jean Cap Ferrat e Monte Carlo con le amiche del cuore, con le quali è stata avvistata successivamente a Positano, nella costiera Amalfitana e immersa nella suggestiva location di Capri.

É tornata temporaneamente nella sua amata Salerno per poi partire alla volta di un’altra meta gettonatissima da starlette, influencer e personaggi del jet set: Porto Cervo, Costa Smeralda, in Sardegna.

La sua pagina Instagram è divenuta un fiorire d’immagini strepitose del suo corpo appena coperto da bikini striminziti: addominali scolpiti e curve pericolose, la Fiordelisi è in forma perfetta.

Nell’ultima foto condivisa si è spinta ancora di più, mostrandosi in un attillatissimo vestitino dalla scollatura vertiginosa. Il seno difficilmente sembra essere contenuto, in un’esplosione di sensualità, assolutamente unica, che ha scatenato i commenti dei fan, alcuni al vetriolo. “Facevi prima a non mettere niente”, “Un’accozzaglia di gomma e filtri”, “C’è un po’ di foto in questa plastica”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Elisabetta Gregoraci, minigonna cortissima: la visuale dal basso è da brividi – FOTO

In molti, però, la acclamano con entusiasmo: “Meravigliosa, sensuale, fantastica, eccitante, affascinante, seducente e bellissima”, “Antonella, uno spettacolo di bellezza femminile”, “Stupenda”.