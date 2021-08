Shaila Gatta ha scoperto le sue curve stratosferiche nel suo ultimo post Instagram. Subito è boom di like e commenti.

Rilassata, bellissima e abbronzatissima. Come molti vip, anche Shaila Gatta ha staccato la spina godendosi le vacanze estive al mare e ricaricando le batterie per la prossima stagione. L’ex velina di “Striscia la Notizia” ha scelto varie mete marine in Italia per trascorrere il suo soggiorno, documentato dalla showgirl su Instagram, dove è seguitissima.

Classe 1996 di Anversa, il feed della ballerina è una raccolta di scatti incredibili in cui si mostra sempre bellissima sfoggiando il suo fisico pazzesco nonché brevi video in cui condivide linee guida per approcciarsi alla vita, tra mindset e alimentazione, chiavi della sua bellezza e del suo successo.

La showgirl infatti ha un fisico perfetto nonché un’energia vulcanica che le permette di affrontare le sfide sempre con grinta e sorriso. A questo si uniscono la sua spontaneità e la sua caparbietà, caratteristiche che le hanno permesso di diventare chi è oggi.

Da sempre appassionata di danza, a soli sedici anni è partita alla volta di Roma per formarsi nel settore. Giovanissima ha partecipato ad “Amici” per poi conoscere il grande successo a “Striscia la Notizia” dove è stata, insieme alla collega Mikaela, la velina più longeva.

Shaila Gatta, bikini osé: curve stratosferiche

