“Beautiful”, anticipazioni puntata 15 agosto: il desiderio di Shauna

Beautiful, anticipazioni 15 agosto: Ridge cerca di confessare tutto a Brooke, ma lei non vuole ascoltare. Nel frattempo Shauna…

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Shauna tornare a Los Angeles da Ridge con una novità: i due si sono sposati durante la loro gita fuori porta a Las Vegas, nonostante il Forrester non ne abbia memoria. Ridge è sconvolto dalla notizia. Lo stilista aveva infatti promesso a Brooke che al suo ritorno in città avrebbe fatto di tutto per rimettere in piedi il loro matrimonio. Quinn invece è entusiasta: finalmente il sogno di Shauna si sta realizzando. Secondo la Fuller il Forrester merita una donna come lei al suo fianco. Eric non è d’accordo e difende Brooke, suscitando la gelosia della moglie che non ha mai accettato il fatto che lui e la Logan siano stati insieme in passato.

Beautiful, anticipazioni 15 agosto: la confidente di Eric

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Eric racconterà a Donna tutto ciò che ha scoperto riguardo al matrimonio tra Ridge e Shauna. La Logan si rivelerà una buona confidente per il Forrester e darà prova di sostenere la sua posizione. Anche secondo lei, Brooke e Ridge sono destinati a tornare insieme. Nel frattempo Shauna si confiderà con Quinn, rivelandole di sentirsi fortemente insoddisfatta. Non era certo questo il matrimonio che sognava per se stessa e per Ridge.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Ridge cercherà di raccontare a Brooke tutta la verità su Shauna, ma lei non glielo permetterà. La Logan sembra determinata a lasciarsi il passato alle spalle.

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda domani, domenica 15 agosto, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione. Al momento non è prevista alcuna pausa estiva.