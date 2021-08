“Beautiful”, anticipazioni puntata 16 agosto: Quinn ha organizzato il matrimonio?

Beautiful, anticipazioni 16 agosto: mentre Eric e Donna commentano gli ultimi avvenimenti, Quinn rassicura Shauna.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Ridge e Shauna sposarsi in gran segreto a Las Vegas. Lo stilista era ubriaco e non ricorda nulla della cerimonia. A ricordargliela è stata Shauna, il giorno in cui è tornata a Los Angeles. Secondo Carter, avvocato di fiducia di Ridge, il matrimonio è perfettamente legale. Carter afferma di aver depositato i documenti del divorzio con Brooke dopo aver ricevuto le direttive da Ridge tramite messaggio. Nel frattempo, Brooke, ignara di tutto, sta preparando una sorpresa per Ridge. La Logan è determinata a ricucire il loro rapporto dopo il caos dell’ultimo periodo.

Beautiful, anticipazioni 16 agosto: Ridge rivela tutto a Brooke

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Shauna si confiderà con Quinn. La Fulton si dirà felice di essere la nuova moglie di Ridge, ma ammetterà anche di aver sognato un matrimonio diverso per loro due. Quinn la rassicurerà e cercherà di farle vedere le lato positivo della cosa. In questo frangente si verrà a sapere che il matrimonio è stato proprio un’idea della Fuller. Nel frattempo Ridge racconterà finalmente la verità a Brooke. La Logan, affranta dalle recenti rivelazioni, non vorrà credere alle sue orecchie e penserà che il marito la stia prendendo in giro.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Hope avrà un confronto con Zoe. La Buckingham chiederà nuovamente scusa alla Logan. Seppur riluttante, Hope le dirà di essere andata avanti con la sua vita. Il rapimento di Beth è qualcosa che appartiene al passato.

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda domani, lunedì 30 agosto, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione. Al momento non è prevista alcuna pausa estiva.