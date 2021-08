Meravigliosa creatura, Carolina Stramare non ha rivali e la sua bellezza incanta tutti sul web. Magnifica.

Bellissima come poche, Carolina Stramare non smette mai di stupire i suoi fan. Ogni giorno è un emozione e seguirla su Instagram è diventato d’obbligo.

Sempre elegante e mai volgare, l’ex Miss Italia cura moltissimo il suo profilo social, seguito ormai da 260 Mila follower. Tutti hanno molte parole di apprezzamento per la modella, che poco a poco è diventata un frutto proibito desiderato da milioni di italiani.

Carolina senza freni, mostra la sua parte più bella

È un estate torrida per i milioni di fan di Carolina Stramare, che in vacanza mostra, tramite le storie di Instagram, momenti davvero magici, pieni di benessere e serenità.

Il suo corpo fa impazzire tutti ed il paragone con altre notevoli vip non regge, Carolina è davvero unica. Non a caso è l’ex Miss Italia 2019, eletta per la sua straordinaria eleganza, raffinatezza e bellezza. Carolina sembra una donna d’altri tempi ed il suo viso perfetto è diventato il volto di moltissimi ed importati brand, italiani e stranieri.

L’ultimo scatto postato su Instagram da Carolina ha scombussolato la giornata ai follower, è un ferragosto davvero torrido per milioni di persone.

Costume nero intero, giacca e tacchi a spillo alti, Carolina fa la sua apparizione sul web in grande stile. Il suo fisico perfetto è uno spettacolo senza fine, da ammirare e desiderare. In moltissimi hanno commentato lo scatto, c’è chi ha scritto “sei una rarità” e chi ha risposto “meravigliosa creatura”.

Tutti concordano con il fatto che la modella sia bellissima, ed una marea di cuoricini hanno riempito il suo post. Carolina ama i suoi amici virtuali e fa di tutto per regalare sempre nuove e bollenti emozioni.