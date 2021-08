“Il colore dei tuoi occhi è come l’acqua del mare”. Chiara Francini, la villeggiante che seduce il web – FOTO

Chiara Francini. L’attrice toscana non si è fermata un momento durante quest’estate 2021. Tra tanti progetti da portare avanti, gode finalmente di qualche istante di relax

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Francini (@chiarafrancini)

Con un look molto stile anni ’50 con tanto di foulard annodato in testa, la poliedrica artista Chiara Francini gode finalmente di un attimo di sosta e relax in riva al mare dopo le fatiche degli ultimi mesi che non l’hanno risparmiata nemmeno durante le settimane estive.

L’attrice toscana ha infatti riportato in scena “L’amore segreto di Ofelia” di Steven Berkoff, per la regia di Luigi De Angelis, affiancata da Andrea Argentieri. L’opera, attraverso la forma di uno scambio epistolare fra Amleto e Ofelia, esplora i meandri della relazione fra i due personaggi shakespeariani.

Chiara Francini: un talento poliedrico e stacanovista

Non solo teatro. Durante gli afosi mesi estivi Chiara Francini ha avuto modo di dedicarsi alla sua seconda grande passione (dopo la recitazione), un’occasione per esprimere il suo mondo interiore e la sua vena artistica: la scrittura.

La donna, nata a Firenze nel 1979, è largamente conosciuta per la carriera d’attrice ma contemporaneamente si è cimentata nella stesura di romanzi di successo. Durante i mesi di lockdown la sua vena creativa ha portato alla luce il libro “Il cielo stellato fa le fusa”, edito da Rizzoli, che ha molte attinenze con il “Decamerone” di Giovanni Boccaccio. Ne è una sorta di rivisitazione in chiave moderna.

Protagonista sono il gatto Rollone il Vichingo e nove persone, costrette a trascorrere un’intera settimana di quarantena improvvisa in una in villa di Firenze, raccontando novelle e scegliendo ogni giorno un tema diverso.

Chiara Francini è stata in tour promozionale per tutto il paese, portandone testimonianza su Instagram tappa dopo tappa.

Sul popolare social network, però, l’ultimo post condiviso in termini di tempo la vede in una veste diversa; si autodefinisce “villeggiante” e mostra un’immagine di sè finalmente dedicata alla sosta dagli impegni lavorativi, al mare e alla relax rigenerante.

Molti sono i commenti di plauso per la sua poliedricità, per la raffinatezza e il fascino che emana: “Il colore dei tuoi occhi è come l’acqua del mare”, “Sei sempre la migliore, nessuno è come te, li batti tutti,sei fortissima”, “Sei bravissima e stupenda”.