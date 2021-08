“Piano che stanno i bambini”, Ciro Immobile e la compagna senza freni: dolci effusioni in barca. Lei è bellissima – FOTO

Ciro Immobile e Jessica Melena non hanno conosciuto freni nell’ultima performance a temperature elevatissime: fan in delirio.

Reduce dal successo ad Euro 2020, il bomber della nazionale italiana, Ciro Immobile ha fatto di nuovo “centro” nel momento più inaspettato.

In questo particolare e sensuale contesto di intimità, il calciatore della Lazio, ex Borussia Dortmund non è solo ma accompagnato dall‘amore travolgente della sua compagna: Jessica Melena.

La showgirl pescarese non ha conosciuto rivali durante le vacanze ad Ibiza in compagnia della famiglia Insigne e ha dato spettacolo in occasione di serate incandescenti tra disco e musica house e rock.

In vista dei rispettivi impegni con i propri club, ovvero della preparazione pre-campionato, Insigne e Immobile hanno dovuto separare le loro strade e rimandare a data da destinarsi le prossime vacanze.

Quotidianità rimandata di qualche giorno invece per Immobile e Jessica, il cui amore continua nel segno delle certezze. In occasione di una gita in barca, a largo della costa, la coppia ha dato spettacolo senza esclusioni di colpi e tra le sorprese più accattivanti

Ciro Immobile e Jessica Melena fanno sognare i followers: performance senza filtri

