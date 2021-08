FIMI, impresa titanica per l’artista italiano in vetta: superati i Maneskin

La classifica FIMI porta sorprese: ancora un volta un cambiamento in vetta che vede l’artista italiano superare i Maneskin

La FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana) ha pubblicato i dati relativi alle vendite e agli ascolti dei brani e degli album dell’ultima settimana, regalando alcune sorprese. La gara per erigere i tormentoni dell’estate si può dichiarare ormai conclusa e il podio della classifica dei singoli ne dà la riprova. A sorprendere è invece quello degli album che vede salire al primo posto un artista italiano riuscito nell’impresa di tenere a bada il successo dei Maneskin.

Qual è l’album più venduto in Italia: un’impresa incredibile per l’artista

Il podio dei singoli più ascoltati in Italia non cambia neanche questa settimana. Sono sempre loro in vetta, Blanco e Sfera Ebbasta con la loro “Mi fai impazzire” che restano saldi al primo posto. Dietro di loro “Mille” di Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro. In terza posizione fisso Sangiovanni con la sua “Malibù“.

A sorprendere è invece la classifica che ufficializza quali album sono stati i più venduti e ascoltati degli ultimi sette giorni. È durato il tempo del debutto il primo posto di Billie Eilish che scende alla sesta posizione con il secondo album “Happier Than Ever“. Torna così sul podio Sangiovanni con il suo omonimo EP, riprendendosi la terza posizione.

Al secondo posto ci sono loro, gli artisti del momento: i Maneskin. Un disco uscito lo scorso marzo e che dopo più di venti settimane resta ai primi posti. I vincitori dell’Eurovision continuano la loro scalata al successo mondiale e si preparano a rilasciare presto nuovi brani. Nel frattempo tornano a fare musica dal vivo solcando palchi internazionali davanti a un pubblico in delirio.

Nonostante i numeri da record della band, i Maneskin non sono riusciti questa settimana a occupare la prima posizione. A riuscire in quest’impresa è stato invece Rkomi con il suo album “Taxi Driver“. Il disco è stato da poco certificato doppio disco di platino e l’artista ha festeggiato il traguardo con i suoi fan.

“È la prima volta che raggiunto questo risultato e riuscirsi in un lasso di tempo così breve mi conferma che il bello della musica è non avere limiti“, ha scritto su Instagram in un post di ringraziamento.

Un grande traguardo per il rapper italiano che conquista la vetta della classifica FIMI di questa settimana lasciandosi dietro le spalle dei veri colossi.