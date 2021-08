“Nessuna ti batte”, Claudia Ruggeri, bikini intrecciato a pois. La sensualità è troppa e devasta il web – FOTO

Claudia Ruggeri, bikini intrecciato a pois per la “Miss” più celebre della tv: la visuale è bollente e i fan non si trattengono

Claudia Ruggeri è rapidamente entrata nei cuori dei telespettatori che seguono “Avanti un altro!” ormai da molti anni. La sua bellezza tipicamente mediterranea, unita alla simpatia e all’abilità con cui la modella calca il palcoscenico, sono le caratteristiche che maggiormente risaltano di lei. Al fianco di Paolo Bonolis da diverso tempo, la Ruggeri è anche una vera e propria star dei social: il suo profilo Instagram conta infatti di ben 1,1 milioni di followers. Quest’ultimi, che non rinuncerebbero per nulla al mondo ai suoi scatti, sono rimasti a bocca aperta di fronte all’ultimo post. In bikini, Miss Claudia è davvero una bellezza da capogiro.

Claudia Ruggeri, bikini intrecciato a pois. La sensualità è troppa – FOTO

Ad “Avanti un altro!”, il celebre quiz game condotto da Paolo Bonolis, la splendida Claudia Ruggeri ha ricoperto i ruoli più disparati. Negli ultimi anni, la Miss è a capo di una variegata squadra di “legioni”, che ogni sera non mancano di mettere in difficoltà i partecipanti. Al conduttore di Mediaset la unisce non solamente un sodalizio di tipo professionale, ma anche affettivo. Claudia è infatti sposata da cinque anni con Marco Bruganelli, fratello di Sonia, ed è dunque la cognata di Paolo Bonolis. Non a caso, i due non mancano di punzecchiarsi e di prendersi in giro a vicenda durante le registrazioni del programma.

Ora che il quiz game si è concluso, i fan possono ammirare la splendida modella tramite gli scatti da lei condivisi su Instagram. Nell’ultimo, in particolare, il suo bikini intrecciato a pois ha seminato il panico. Claudia, statuaria e bellissima, ha offerto ai fan le curve prosperose e toniche del suo corpo, racimolando migliaia di likes.

“Nessuna ti batte“, “Super top“, “Nient’altro da aggiungere, che bel bikini“: questi i complimenti degli utenti, che non sono riusciti a trattenere i loro pensieri. In pochi minuti è già record di likes per la Miss.