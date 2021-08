“Fammi sentire una sirena”, Costanza Caracciolo le mani di Bobo Vieri finiscono proprio lì: “Ci ha provato..” – FOTO

Costanza Caracciolo e Bobo Vieri infiammano l’estate con una performance da brividi di sensualità. Un amore mai sopito.

La famiglia più scatenata del web e certamente tra le più felici del vasto panorama dello spettacolo è quella composta da Bobo Vieri e Costanza Caracciolo.

I due vip hanno catturato l’attenzione dei followers, che a loro volta non hanno battuto ciglio nell’elogiare la coppia del secolo, la più affiatata del momento. L’ex calciatore dell’Inter e della Nazionale italiana è sempre attivo sul web e dimostra di avere grande affinità con le vecchie amicizie.

Insieme a Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola si rende spesso protagonista di scorpacciate di calcio e mercato delle società più blasonate delle Serie A. D’altro canto, la bella Costanza è impegnata tutta la giornata nelle vesti di mamma e moglie di famiglia.

Nonostante i fitti impegni, il rapporto tra i due non è stato mai in discussione e di tanto in tanto si concedono ancor oggi qualche momento di passione e intimità da far invidia a chiunque

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Elettra Lamborghini, “scambi giusti” a fine concerto nel camerino: Una bomba… – FOTO

Costanza Caracciolo e Bobo Vieri fanno all’amore: il gesto di lui non passa inosservato

PER VEDERE LA FOTO DI COSTANZA CARACCIOLO E BOBO VIERI, VAI SU SUCCESSIVO