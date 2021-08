Elettra Lamborghini, “scambi giusti” a fine concerto nel camerino: Una bomba… – FOTO

Elettra Lamborghini si è esibita in concerto ieri sera twerkando come solo lei sa fare e alla fine dello show ci sono stati degli “scambi giusti”: i dettagli

La cantante Elettra Lamborghini si è esibita ieri sera dal vivo al Sottosopra Festival a Lecce in Piazza Palio davanti a tanti suoi fan, che entusiasti di lei e dei suoi brani, intonavano all’unisono tutte le strofe. Il pezzo forte del suo repertorio però rimane sempre il twerking: in piedi o inginocchiata le riesce ogni volta alla grande.

Tanto bene che a fine concerto alcuni suoi follower le hanno scritto in privato sui social per farle i complimenti proprio per indicare il ballo, così come si vede nelle sue Stories, le ultime pubblicate su Instagram.

Elettra Lamborghini, le foto degli “scambi giusti” a fine esibizione

