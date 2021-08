“C’è chi soffre d’asma”, Elisabetta Gregoraci, da dietro la visuale è migliore: fondoschiena di marmo – FOTO

Elisabetta Gregoraci, da dietro la visuale è migliore: il soggiorno in Sardegna sta regalando ai fan degli scatti da infarto. Da non perdere!

Il soggiorno in Sardegna di Elisabetta Gregoraci sta regalando ai fan degli scatti davvero memorabili. La showgirl, seguita da quasi 2 milioni di utenti, riceve quotidianamente gli apprezzamenti dei suoi followers, che si complimentano con lei per la sua forma fisica ma anche per le doti caratteriali. Con il suo sorriso contagioso e la sua spontaneità, l’ex gieffina sarebbe in grado di contagiare chiunque. Anche quest’oggi, l’ex moglie di Flavio Briatore ha trascorso la giornata in barca. L’ultimo scatto, che ha davvero impressionato i fan, ritrae la conduttrice distesa a pancia in giù: la visuale di schiena ha mandato il web in escandescenza.

Elisabetta Gregoraci, da dietro la visuale è migliore: fondoschiena di marmo – FOTO

