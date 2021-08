Elisabetta Gregoraci, minigonna cortissima: la visuale dal basso è da brividi – FOTO

Elisabetta Gregoraci è in vacanza e ha condiviso nelle sue IG Stories alcune foto mozzafiato come una che la riprende dal basso per una visuale da urlo

La showgirl Elisabetta Gregoraci sta trascorrendo le vacanze al mare in compagnia di alcune sue amiche. Ha documentato infatti nelle sue Instagram Stories la sua giornata di Ferragosto iniziando dalla mattina in cui augura a tutti i suoi ammiratori un felice 15 agosto.

Poi si è messa in cucina e ha preparato una ricca insalata di riso e alcune frittate. Per arrivare alla sera in cui insieme alle amiche si diverte ascoltando musica e ballando. Infine ci sono le foto riprese dal basso che hanno fatto sognare i suoi follower.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Elettra Lamborghini, “scambi giusti” a fine concerto nel camerino: Una bomba… – FOTO

Elisabetta Gregoraci, le foto da infarto riprese dal basso

Per vedere Elisabetta Gregoraci con la gonna cortissima vai su Successivo