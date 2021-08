Diletta Leotta ha festeggiato i suoi 30 anni. Per l’occasione ha indossato un abito pazzesco che ha scoperto le sue curve incredibili.

Biondissima, curve esplosive, fisico da urlo. Diletta Leotta compie oggi 30 anni e per l’occasione ha festeggiato ieri sera in Sicilia, vicino a Catania suo luogo d’origine, al fianco dei suoi cari e amici, con una festa incredibile. Si è trattato di un party, a tema white and shine, tenutosi in una villa, dotata di piscina, immersa tra limoni e arredi sui toni del bianco. Per l’occasione la conduttrice ha scelto di indossare un abito pazzesco in perfetto stile con il mood della festa. Stesso fil rouge per la torta decorata con una base di brillanti e limoni sulla cima.

Su Instagram Diletta ha condiviso un post con una serie di scatti dalla serata che hanno ipnotizzato il popolo del web incantato dalla sua mise osé.

Diletta Leotta mozzafiato, il vestitino fa impazzire tutti

