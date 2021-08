La bella Georgina Rodriguez ha condiviso su instagram una serie di foto in cui appare bellissima e sensuale

Georgina Rodriguez è magnifica e sensuale su instagram. Ha condiviso una serie di scatti dove appare in barca insieme al suo Ronaldo. Mostra un seno prorompente e delle forme pazzesche. I commenti che ha ricevuto superano i 2000 e sono tutti positivi. “Sei una grande donna e mamma”, “Sei una dea”. Poi qualcuno coglie l’occasione per parlare di Cristiano Ronaldo: “Di a Ronaldo di tornare al Real Madrid”.

Georgina Rodriguez e la sua bellissima famiglia

La bella Rodriguez ha condiviso un video tenerissimo in cui appare a tavola con i bambini e Ronaldo a casa loro a Torino. I bambini pronunciano le parole:”You, me e Us” che significano tu, io e noi. La Rodriguez aggiunge poi le parole: Intimità, onestà e impegno. Sono i questi i valori su cui si basa la sua famiglia. Quattro bellissimi bambini e due genitori presenti e amorevoli. Queste è la famiglia di Cristiano Ronaldo. Recentemente sono anche stati al compleanno dei gemelli di Alice Campello, moglie di Alvaro Morata che è in squadra alla Juventus con Ronaldo. Hanno stretto un bel rapporto e la Rodriguez è andata con i suoi bambini al compleanno.

La bella compagna di Ronaldo sta inoltre per uscire su Netflix con una serie dedicata alla sua vita. Svela i dettagli della sua vita privata e di com’è stato passare dall’essere una ragazza qualunque alla compagna di uno dei giocatori più famosi e ricchi al mondo. Una 27enne che ormai si è abituata a vivere sotto i riflettori e a ricoprire il ruolo della compagna perfetta per Ronaldo. I due sono uniti dal 2016 quando si sono incontrati ad una festa. Hanno avuto poi una bambina insieme e ora crescono i loro figli in armonia e gioia. Il regista della serie è il noto Juan Pablo Cofrè. La serie parlerà della vita della giovane e delle sue scelte.

Saranno svelati alcuni dettagli della relazione con Cristiano Ronaldo che prima d’ora non erano mai stati resi noti. Alcune scene hanno l’intento di assomigliare ad un vero e proprio reality che mostra la vita quotidiana della modella spagnola. Al momento non si ancora la data di uscita della serie, le riprese sono ancora in corso. La Rodriguez ha recentemente condiviso una foto sul set.