La cantante Giorgia ha condiviso un nuovo scatto che ha incantato i suoi fan: ecco come ha voluto augurare un buon Ferragosto

Milioni di persone si stanno godendo giorni di vacanze, staccando dagli impegni e dai doveri della propria quotidianità. Tra questi anche numerosi artisti che tra un tuffo al mare e un’escursione turistica condividono tramite i profili social alcuni momenti privati. Lo sta facendo anche la cantautrice Giorgia che sta trascorrendo giorni di relax insieme al compagno, il ballerino e musicista Emanuel Lo, e a loro figlio Samuel. Gli ultimi scatti postati dall’artista per augurare a tutti un buon Ferragosto hanno incantato il pubblico.

Un sorriso che brilla più del suo vestito: Giorgia fa innamorare

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgiaofficial (@giorgiaofficial)

La cantante ha trascorso diversi giorni nel Salento, dove si è goduta il mare e le meraviglie della Puglia. L’artista ha voluto condividere alcuni momenti anche con i suoi fan, postando scatti che la ritraevano al mare o insieme al compagno. Lo ha fatto anche in occasione di Ferragosto dove dapprima si è immortalata ai fornelli da cucina, alle prese con il pranzo, poi condividendo alcune foto nelle quali si mostra in tutta la sua bellezza.

A risplendere non è solo il vestito rosa paiettato, ma anche e soprattutto il suo sorriso. Giorgia si mostra spensierata e felice tra le vie della località marittima nella quale si trova con la famiglia. Un sorriso che incanta e che trasmette serenità. “Una stella“, ha commentato Emma Marrone, alla quale si è aggiunta Mietta con “Ma quanto sei bella?” mentre Fiorella Mannoia le ha lasciato un semplice ma significativo cuore. Tanti i commenti con i quali amici e fan hanno voluto complimentarsi con lei e ricambiare gli auguri di Ferragosto.

Sebbene sia in vacanza Giorgia ha fatto parlare molto di sé in questi giorni in seguito alla notizia del suo debutto cinematografico. L’artista sarà la protagonista della commedia “Scordato“, diretta da Rocco Papaleo, le cui riprese inizieranno al termine del mese di agosto.

In attesa di camminare sul set del suo primo film, Giorgia si godrà ancora qualche giorno di ferie insieme alla sua famiglia.