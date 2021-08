“Ha mantenuto la promessa” Giulia Salemi manda i fan in estasi con il vestitino corto – FOTO

Giulia Salemi ha pubblicato una serie di foto in cui appare insieme al suo fidanzato che chiama Pedro: sono bellissimi insieme

La bella ex gieffina Giulia Salemi è in vacanza a Maratea con il suo Pierpaolo Pretelli. La coppia si è lasciata ritrarre davanti alla famosa statua del Cristo Redentore della città lucana. I due stanno insieme da quando all’interno della casa del Grande Fratello Vip, quinta edizione, si sono conosciuti. Sono stati tra i personaggi più discussi del programma di Cinecittà.

L’ex velino di “Striscia la Notizia” e la modella sono una coppia molto affiatata e amata dai loro fan, che hanno commentato con entusiasmo le loro ultime immagini insieme pubblicate su Instagram.

Giulia Salemi, la serie di foto con il suo “Pedro”

Ed ecco una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo in cima al monte San Biagio, che sovrasta Maratea, in provincia di Potenza, ai piedi dell’ imponente statua del Cristo Redentore. In tre scatti Giulia si fa fotografare sola mentre indossa uno splendido vestito bianco a fiorellini colorati e scarpe da ginnastica dello stesso colore. Pierpaolo Pretelli ha una maglietta intonata con la sua fidanzata e un pantalone beige.

L’abito molto estivo della Salemi ha fatto alzare la temperatura ai follower visto che è abbastanza corto. Mentre il pubblico femminile ha potuto apprezzare la bellezza dell’ex gieffino 31enne nonché nativo proprio della Basilicata e della città del Cristo Redentore. “Pedro” ha mantenuto la promessa di portare la sua bella nella sua terra.

Giulia infatti scrive, come didascalia che accompagna le loro foto: “Ogni promessa è debito e Pedro l’ha mantenuta… Maratea sei bella… Tanto”.

Un territorio adatto per trascorrere giorni di vacanze spensierate così come stanno facendo i due ex del Grande Fratello Vip, innamorati e felici. L’influencer nativa di Piacenza da padre italiano e mamma iraniana sta legando anche con il figlio del suo compagno, il piccolo Leonardo.