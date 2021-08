La vincitrice dell’ultima edizione di “Amici” annuncia la sua presenza in un programma di punta di Mediaset: di cosa si tratta

Amatissima dal pubblico, la ballerina Giulia Stabile continua a farsi strada in Mediaset dove la rivedremo questo autunno. La vincitrice della ventesima edizione di Amici ha conquistato tutti con il suo talento e la sua dolcezza. Maria De Filippi non ha mai nascosto la sua simpatia per la giovane e sembra che ora abbia deciso di prenderla sotto la sua ala. Dopo la conferma della sua presenza tra i ballerini professionisti nella nuova edizione del talent che l’ha lanciata -in partenza sabato 18 settembre– arriva ora un’altra notizia. Giulia Stabile sarà coinvolta in un secondo programma di punta di Canale 5.

Giulia Stabile confermata a Tu Sì Que Vales: un ruolo inedito per lei

Una conferma che va a dare finalmente risposta ad alcuni dubbi insorti in seguito a foto e video condivisi sui social. Da alcune settimane sono iniziate le registrazioni di una nota trasmissione Mediaset, “Tu Sì Que Vales“, e il pubblico non ha fatto a meno di notare la presenza di Giulia Stabile in studio.

In molti si sono chiesti quale fosse il ruolo della ballerina, arrivando a ipotizzare persino una sostituzione di Belen Rodriguez. La showgirl argentina manterrà invece il suo ruolo da conduttrice mentre la giovane sarà impegnata dietro le quinte.

La vincitrice di Amici si occuperà di monitorare cosa accade prima e dopo le performance, rivestendo i panni di “inviata”. Nel backstage intervisterà i talenti, registrerà momenti inediti e metterà in scena simpatici siparietti con i protagonisti del programma. Il tutto sarà registrato per conto di “Witty Tv“, piattaforma online nella quale saranno pubblicati i contenuti esclusivi.

La risposta dei suoi fan non si è fatta attendere e tutti sembrano molto entusiasti di vederla affrontare questa nuova sfida. Contemporaneamente Giulia tornerà ad Amici dove si occuperà di dimostrare le coreografie che gli allievi dovranno successivamente imparare. “Starò anche vicino a loro, cercherò di mettere a disposizione la mia recentissima esperienza“, ha confessato la ballerina. Per lei si prospetta un periodo ricco di nuove avventure.