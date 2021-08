Harry, Meghan e Netflix. Con il colosso i duchi di Sussex starebbero pianificando film e una serie. Ecco gli sviluppi sull’accordo da milioni.

Un accordo incredibile, progetti multimilionari, attesissime uscite. I riflettori si accendono su Harry e Meghan non solo per i loro attacchi alla Royal Family, ma anche per il loro approdo sugli schermi a seguito della firma di un contratto da sei zeri con Netflix. La coppia dei Duchi di Sussex, dopo l’addio alla famiglia reale e il trasferimento in California, è immersa negli impegni e nelle scadenze per realizzare ambiziosi progetti, tra cui quelli con la piattaforma di streaming. Si perché con Neflix la coppia starebbe realizzerebbe due progetti, uno di Meghan e uno di Harry, e secondo i rumors anche una serie dal titolo “Pearl”.

La notizia della firma dell’incredibile accordo è stata diffusa, dallo scorso anno, attraverso un comunicato stampa anche se per ora i lavori sono andati ancora a rilento. Tuttavia secondo alcune indiscrezioni, i duchi ribelli avrebbero assunto due professioniste del settore per rispettare le scadenze dei prossimi mesi. Inoltre sarebbero emerse nuove rivelazioni su quello a cui lavoreranno nei prossimi mesi.

Harry e Meghan: novità sui progetti con Netflix

Per realizzare le pellicole di Netflix che vedranno protagonisti Harry e Meghan per ora sembra che il colosso abbia già sborsato 133 milioni di dollari. Si tratta di progetti ispirati ai Duchi, sempre più al centro dell’attenzione con i loro continui colpi di scena. Per quanto riguarda la pellicola su Harry è in progettazione un documentario sugli “Invictus Games”, competizione sportiva di ex militari diventati disabili a seguito di ferite di guerra.

Proprio in merito al film sono emerse indiscrezioni dai tabloid inglesi secondo le quali alla fine dell’anno Harry tornerebbe a Londra per pianificare i giochi dell’anno successivo, previsti in Olanda, al fianco di una troupe di Netflix. Per l’occasione sembrerebbe che il Duca farà visita alla nonna Elisabetta.

Per quanto riguarda il progetto che coinvolge Meghan si tratterebbe di un documentario sul tema della beneficenza. Da alcune indiscrezioni è emerso come la Duchessa di Sussex avrebbe contattato la cognata Kate invitandola a prendere parte alla pellicola, in quanto porta avanti da tempo iniziative per i più piccoli e per le famiglie.

Fonti vicino alla Royal Famiy avrebbero svelato come la Markle avrebbe parlato alla moglie di William del progetto che subito si è dimostrata entusiasta per la proposta e starebbe ponderando se prendere parte alla pellicola o meno.