“Patrimonio dell’umanità” Laura Torrisi è stratosferica ha “un fisico bellissimo” la FOTO pazzesca

Laura Torrisi è un'attrice toscana

Laura Torrisi è un’attrice italiana molto amata dal pubblico. Esordì partecipando alla cinquantatreesima edizione del concorso di bellezza di ”Miss Italia”, nel lontano 1998, arrivando tra le finaliste.

Prese parte alla pellicola ‘‘Il signor Quindicipalle” con Francesco Nuti nella quale esordì come attrice.

Nel 2006 prese parte al reality show di Canale 5 “Grande Fratello” quando ancora non era famosa, venne eliminata in semifinale con il 50% dei voti.

L’anno seguente ottenne il ruolo di protagonista nel film ”Una moglie bellissima” di Leonardo Pieraccioni e insieme al regista e attore toscano intraprese una storia d’amore.

All’epoca Pieraccioni era considerato uno degli scapoli d’oro ma Laura riuscì a farlo capitolare, se ne innamorò perdutamente e i due fecero anche una figlia, Martina.

La coppia, però, dopo 7 anni si separò e oggi Laura è felice accanto a Luca Betti, pilota automobilistico di rally.

Una posa da sirenetta

In questo post Laura si mostra in tutta la sua bellezza: al mare, in barca con una posa da sirenetta, un costume nero intero scollato che mette in risalto un decolleté senza paragoni.

Nella didascalia del post scrive: “Ferragosto ci ricorda che la felicità è in ogni cosa: una spiaggia, una grigliata, una chitarra, un tramonto… E poi ci sono io, che già sento in lontananza il suono delle 5 lavatrici che al ritorno delle vacanze dovrò fare… BUON FERRAGOSTO!!!”.

Ironia e sarcasmo non mancano alla bella attrice che in poco tempo colleziona miglia di like e commenti alla sua posa strepitosa.